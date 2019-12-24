Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Американский финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырёх послов США на Украине, заявил личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в интервью журналу New York.

«Все четыре посла там, в Киеве, были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР», — рассказал Джулиани.

Он добавил, что Сорос «контролировал», в частности, экс-посла США на Украине Мари Йованович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джулиани опубликовал результаты своей поездки на Украину. По его мнению, дело об американской коррупции на Украине не ограничивается делом вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

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