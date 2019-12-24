Додома, , 10:46 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули подписал законопроект о разрешении использования тестов самопроверки на ВИЧ с 15 лет. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление министра здравоохранения Танзании Умми Мвалиму.

По ее словам, 12 ноября в парламенте Танзании были приняты поправки к закону о контроле и предотвращении ВИЧ-инфекции и СПИДа, в соответствии с которыми начиная с 15 лет жителям страны разрешается проходить проверку на наличие заболевания без разрешения родителей или опекунов.

«Я хочу сообщить хорошие новости о том, что президент подписал законопроект, принятый в парламенте в ноябре, и теперь жители Танзании могут законно проходить тесты самопроверки на ВИЧ», — заявила Мвалиму во время визита в областную больницу Катави.

«Поэтому тесты будут продаваться в магазинах, а в некоторых регионах будут распространяться бесплатно, поскольку зачастую люди боятся самопроверки», — добавила она.

Мвалиму, однако, предупредила, что результаты теста не являются окончательным диагнозом и посоветовала всем, кто получил положительный результат, обращаться в медицинские центры для получения дальнейших рекомендаций.

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