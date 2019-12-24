Киев, , 10:37 — REGNUM Главу «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева фактически исключили из переговорного процесса с Россией по новому транзитному контракту, сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание напоминает, что буквально за несколько дней до достижения сторонами предварительных договоренностей Коболев публично заявил, что вероятность подписания нового транзитного контракта «непрерывно стремится к нулю».

«Это была игра на эмоциях или проблема заключалась в неосведомленности главы «Нафтогаза» относительно деталей процесса? Собеседники издания, знакомые с ходом переговоров, склоняются ко второй версии», — говорится в материале.

В статье говорится, что ключевую роль в переговорах сыграл исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, а вот роль Коболева оказалась сведена почти к нулю.

Также издание отмечает, что в окружении Коболева его отсутствие на газовых встречах объясняют тем, что после анбандлинга «Нафтогаз» формально не должен быть стороной переговоров, а подписантом соглашений станет новый оператор ГТС.

ИА REGNUM напоминает, что Коболев действительно до сих пор не комментировал предварительные газовые договоренности, которых достигли Украина и Россия. Ранее в правительстве Украины заявляли о том, что принято политическое решение о смене главы «Нафтогаза». Контракт Коболева истекает в марте 2020 года, большинство экспертов считают, что его не будут увольнять до этой даты, но при этом фактически отстранят от принятия важных решений.