Цхинвал, , 10:41 — REGNUM Новым видом провокаций назвали дело грузинского врача Важи Гаприндашвили в министерстве иностранных дел Южной Осетии. Данный комментарий был размещен 23 декабря на сайте ведомства.

«Вызывает сожаление, что известный тбилисский врач, отчетливо представляя себе последствия данного проекта, сознательно пошел на эту провокацию, удовлетворяя политические потребности определенной партии для усиления давления на внутренних оппонентов. Итог известен — только самые ленивые политики Грузии не воспользовались этой ситуацией, чтобы поправить свой политический рейтинг», — говорится в комментарии.

В сообщении МИД Южной Осетии говорится, что спецслужбы Грузии ищут добровольцев гуманитарных профессий, которые соглашаются на осуществление провокаций за вознаграждение. Также в южноосетинсоком ведомстве привали страны Запада перед тем, как делать «грозные заявления» о правах человека, разобраться в том, какое реальное положение дел в Грузии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Гаприндашвили пересек границу Южной Осетии и был задержан. Суд Южной Осетии установил, что данный поступок был сделан преднамеренно и приговорил нарушителя к году и девяти месяцам лишения свободы.