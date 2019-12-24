Москва, , 10:29 — REGNUM Ни в Москве, ни в Лондоне не знают, как дальше развивать российско-британские отношения, считает профессор Московской Высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 24 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которые признался, что перезагрузить отношения с Россией невозможно.

«На самом деле он просто не знает, что делать, — сказал Кагарлицкий. — Главная проблема как Запада, так и российского начальства состоит в том, что они не знают, что делать в сложившейся ситуации. А из конфликта рано или поздно надо будет выходить. Должно быть какое-то развитие сюжета. Однако парадокс нынешней ситуации состоит в том, что никакого сценария примирения или, наоборот, углубления конфликта нет ни у одной стороны. Более того, ни одна сторона не представляет себе, что означает для нее победа в этом конфликте. Поэтому мы имеем дело с абсолютным содержательным тупиком дипломатии».

Более того, как подчеркнул Кагарлицкий, сторонам не ясны даже цели конфликта, вследствие чего он переходит в затяжную и бессмысленную стадию. Претензии Запада по поводу Крыма с каждым годом становятся всё более формальными и носят всё более ритуальный характер.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Джонсона, было бы ошибкой думать, что можно «начать всё сначала» в отношениях с Россией.