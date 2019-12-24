Сеул, , 10:30 — REGNUM 24 декабря американский самолёт боевого управления и целеуказания Boeing E-8C был замечен над Корейским полуостровом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Aircraft Spots.

Согласно опубликованным данным, самолёт ВВС США пролетел над полуостровом на высоте более 29 тыс. футов (8,84 км) над землей.

Известно, что данная машина также была замечена над полуостровом 21 декабря.

Отмечается, что в последнее время самолеты ВВС США участили полёты над Корейским полуостровом в связи с «рождественским подарком», о котором 4 декабря заявили представили МИД КНДР.

Напомним, что 23 и 22 декабря над полуостровом был замечен крупный разведывательный самолёт Boeing RC-135W.