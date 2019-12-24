Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Государственный департамент США отметил ряд шагов, сделанных Грузией на пути реформ, и призвал делать новые. Данное заявление было размещено на сайте дипломатического ведомства 23 декабря.

«Мы настоятельно призываем грузинское правительство укрепить приверженность принципам демократии, личной свободы и верховенства права, обеспечив, чтобы его судебная и прокурорская система была свободна от политических предубеждений», — говорится в опубликованном тексте заявления.

Также в нем отмечается, что США продолжат помогать Грузии укреплять верховенство права у себя в стране, и выражается поддержка тому, что грузинские власти ведут переговоры с протестующей оппозицией.

Напомним, вице-спикер парламента Грузии Каха Кучава, рассказавший 23 декабря коллегам по парламенту о своем визите в США, заявил о необходимости укреплять сотрудничество Тбилиси и Вашингтона.

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