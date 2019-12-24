Москва, , 10:16 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму ратификацию соглашение между правительством РФ и правительством Сирии о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

Устанавливается нормативная правовая основа для российско-сирийского сотрудничества для обеспечения защиты воинской корреспонденции при ее доставке фельдъегерями (нарочными) Минобороны России в воинские формирования Российской Федерации, дислоцированные на территории САР.

Фельдъегеря наделены правом иметь при себе табельное оружие (огнестрельное оружие и специальные средства). Одновременно прописываются основания для перемещения этого оружия через государственные границы.

Положениями соглашения фельдъегерям предоставляется право использования воздушных судов гражданской авиации, железнодорожного, автомобильного, а также морского и речного транспорта.