Ханой, , 10:12 — REGNUM Индонезия и Вьетнам договорились укреплять двустороннее сотрудничество на встрече министров иностранных дел двух стран, сообщает Antara.

Согласно письменному заявлению министерства иностранных дел Индонезии, полученному в Джакарте, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди встретилась со своим коллегой Фам Бинь Минем в Ханое.

«Эта встреча — правильный импульс, потому что Индонезия и Вьетнам будут отмечать 65-летие двусторонних отношений между двумя странами в 2020 году. Оба государства согласились расширять сотрудничество, одновременно внося свой вклад в стабильность в регионе и мире», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Главы МИД Индонезии и Вьетнама договорились продолжать укреплять отношения, особенно в области экономического сотрудничества, расширения двусторонней торговли, инвестиций, достижений в области воздушного сообщения, а также завершить переговоры об исключительной экономической зоне.

Напомним, встреча министров иностранных дел Индонезии и Вьетнама прошла в контексте консультаций по вопросам АСЕАН с учетом того, что Вьетнам займет пост председателя в 2020 году. Оба государства также станут непостоянными членами Совета Безопасности ООН в 2020 году.