Кейптаун, , 10:14 — REGNUM Жители Южно-Африканской Республики (ЮАР) вышли на акции протеста в связи с принятием нового закона о гражданстве в Индии, об этом 24 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Демонстрация прошла у генерального консульства Индии в крупнейшем городе страны, Йоханесбурге. Целью акции было выражение солидарности с манифестантами в Индии.

«Мы видели протесты студентов в Индии. И будучи сами студентами, мы почувствовали, что нужно что-то сделать против фашистских законов в Индии», — отметил в комментарии журналистам агентства один из организаторов акции Фатимах Лахер.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Индии приняли новый закон, позволяющий получать индийское гражданство этническим меньшинствам, подвергающимся преследованиям в ряде стран, в частности в Бангладеш.

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