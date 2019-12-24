Иркутск, , 10:08 — REGNUM В столице Приангарья назревает громкий политический скандал. Депутаты фракции «Единая Россия» в гордуме высказали публичное недовольство деятельностью мэра Дмитрия Бердникова. По мнению единороссов, заявление которых цитируют ИА «ИрСити», градоначальник не только избирательную кампанию вёл с нарушениями, но и мешает другим членам партии принимать участие в жизни городского политсовета.

В письме на имя секретаря регионального отделения партии Сергея Сокола сказано также о выражении недоверия Дмитрию Бердникову.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Приангарье состоялось более 80 муниципальных избирательных кампаний. Однако в ходе совещания с представителями выборных регионов в ЦИК в Москве российский премьер-министр, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отметил, что хороший результат «Единой России» на выборах в Приангарье получился в том числе благодаря повышенному вниманию, которое оказал региону президент России Владимир Путин связи с наводнением.

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