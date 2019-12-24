Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:07 — REGNUM С целью развития установленных 60 лет назад дипломатических отношений между Китаем и Танзанией было учреждено сотрудничество гражданских институтов двух стран. Об этом передает газета Mwananchi.

По информации журналистов издания, подписание меморандума о взаимопонимании между представителями гражданских институтов Китая и Танзании состоялось в городе Дар-эс-Салам.

На мероприятии присутствовали спикер парламента Танзании Джоб Ндугаи, посол Китая в Танзании Ванг Кэ, посол Танзании в Китае Мбелва Каируки, а также представители различных гражданских институтов двух стран.

Со своей стороны, Ндугаи заявил, что сотрудничество гражданских институтов двух стран чрезвычайно важно для граждан, в особенности для танзанийцев.

Он также призвал гражданские институты Китая предоставлять танзанийским институтам не только финансовую, но и технологическую и экспертную помощь.

«Мы привыкли говорить о межправительственном сотрудничестве, а также о коммерческом сотрудничестве, однако сейчас мы стали свидетелями установления сотрудничества гражданских институтов. Это очень важно, поскольку их (гражданских институтов) работа тесно связана с простыми жителями», — подчеркнул Ндугаи.

Со своей стороны, посол Кэ отметил, что подписание данного меморандума свидетельствует о реализации программы президента Китая Си Цзиньпина по укреплению отношений со странами Африки.