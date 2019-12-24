Ярославль, , 09:49 — REGNUM Ярославль стал одним из трех худших городов по качеству управления по версии «Агентства политических и экономических коммуникаций». Об этом сообщает РБК. Агентство составило третий по счету рейтинг качества управления, в котором учитывались столицы регионов (кроме городов федерального подчинения) и некоторые другие крупные города.

Мэрия Ярославля

Ярославль по сравнению с аналогичным рейтингом 2018 года опустился на 19 пунктов и занял третье с конца место после Архангельска и Владивостока.

«Вопиющий пример тут это Владивосток, где с 2016 года сменились пять глав. В Ярославле главы тоже менялись очень часто, негативно может сказаться и назначение градоначальников-варягов, как в том же Ярославле», — сказал политолог Ростислав Туровский.

Туровский не пояснил, какие еще управленческие проблемы существуют в Ярославле. Правда, РБК подвергает сомнению объективность этих данных.

«Там активный энергичный мэр Владимир Волков, занявший эту позицию в прошлом году, который не попадал в заметные скандалы, связанные с управленческими решениями, и достоин находиться в группе середняков», — сказал РБК политконсультант Дмитрий Фетисов.Впрочем, и Фетисов не приводит никаких достижений команды Волкова. О том, что с качеством управления в Ярославле существуют проблемы, ИА REGNUM писало не раз. Причем связано это не только с личностью действующего мэра. Системной проблемой стала постоянная кадровая чехарда в мэрии города и принадлежащих ей предприятиях. Ярославцы отмечают отсутствие преемственности власти и нежелание новых чиновников отвечать за обязательства ушедших. Существует проблема профессионализма управленцев — ряд из них подолгу руководит важнейшими направлениями городской жизни в статусе «и.о.» Эти сложности отражаются на повседневной жизни города. Ярославцы отмечают отсутствие уличного освещения, плохую уборку улиц и неспособность власти организовать ямочный ремонт.

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