Баку, , 09:48 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что руководство Европейского союза поступает несправедливо по отношению к Турции, об этом 24 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

«Прошло много лет с тех пор, как Турция подписала соглашение с Евросоюзом. Принесло ли это какие-либо результаты? Конечно, нет. Это большая несправедливость», — отметил Алиев, выступая по местному телевидению.

Президент Азербайджана подчеркнул, что некоторые страны бывшего Советского Союза уже вступили в содружество, в то время как они не были более готовы к этому, чем Турция.

Как передавало ИА REGNUM, Турция подала заявку на вступление в Евросоюз в 1987 году. Переговоры по этому поводу начались лишь в 2005 году, тем не менее ощутимых результатов они не принесли.

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