Магас, , 09:36 — REGNUM В Ингушетии произошли изменения в руководстве министерства имущественных и земельных отношений. Отправлен в отставку глава ведомства Аюп Галаев. Указ об этом подписал накануне, 23 декабря, глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя и правительства региона.

Экс-министр написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Калиматов удовлетворил его просьбу. Причины такого решения Галаева не уточняются. Его обязанности временно будет исполнять Ахмед-Хан Могушков — заместитель главы минимущества.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 20 декабря был уволен со своего поста министр природных ресурсов и экологии Аюп Албогачиев. Он так же добровольно написал заявление об освобождении его от должности.