Сеул, , 09:29 — REGNUM Правительство Южной Кореи выделит 2 млрд вон (~$1,7 млн) на ликвидацию последствий тайфуна «Линлин» в КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

По данным источников, данное решение было принято 23 декабря на заседании Совета по поддержке межкорейских обменов.

Известно, что помощь КНДР будет оказана через южнокорейское отделение международной организации Общество Красного Креста.

Отмечается, что 870 млн вон (~$747 тыс.) будет выделено на ликвидацию последствий в наиболее пострадавших от тайфуна районах, провинциях Хамгёндо и Пхёнандо, 544 млн вон (~$467 тыс.) — на улучшение качества питьевой воды, 654 млн вон (~$562 тыс.) — на мероприятия в области здравоохранения и проведение учений по подготовке к стихийным бедствиям.