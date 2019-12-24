Тбилиси, , 09:15 — REGNUM Сотрудничество с США необходимо укреплять в разных областях. Такое заявление 23 декабря сделал вице-спикер парламента Грузии Каха Кучава, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Депутат рассказал коллегам о результатах завершившейся поездки парламентской делегации и встречах с американскими конгрессменами, в которых он участвовал.

«Прежде всего, мы услышали послание, которое касалось укрепления отношений между Грузией и США. Важно, чтобы укреплялось сотрудничество не только в военной и оборонной сферах, но и в экономической и других областях», — сообщил Кучава.

Он также рассказал, что во время визита в США обсуждался вопрос об осуждённом за нарушение государственной границы в Южной Осетии врачом из Грузии Важи Гаприндашвили. Кучава отметил, что есть разные форматы, как нарастить международное давление по данному вопросу, но заявил, что пока не может их озвучить.

Как передавало ИА REGNUM, Гаприндашвили задержали в Южной Осетии при пересечении границы. Сотрудниками Комитета госбезопасности республики было установлено, что действия врача носили преднамеренный характер, и он планировал устроить провокацию. 20 декабря Цхинвальский суд признал его виновным и приговорил к лишению свободны на год и девять месяцев.