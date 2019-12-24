Грозный, , 09:03 — REGNUM В Чечне состоялась четвертая традиционная пресс-конференция главы республики. Рамзан Кадыров в течение более пяти часов отвечал на вопросы, поступившие к нему во время подготовки к пресс-конференции и во время нее. Общее количество звонков в студию, сообщений в соцсети и видеообращений составило 9589.

Комментируя событие на своей странице в соцсети «ВКонтакте», чеченский лидер сказал:

«Я постарался абсолютно искренне и исчерпывающе ответить на поступившие вопросы. Очень приятно, когда есть, что ответить и рассказать. Мы с хорошими показателями завершаем год».

Отметим, что нынешняя пресс-конференция Кадырова стала рекордной и по времени, которое глава республики провел с журналистами, отвечая на вопросы, и по количеству обращений к нему. Так, в прошлом году пресс-конференция длилась четыре часа, число вопросов, поступивших Рамзану Кадырову, превысило 2000. В 2016 и 2017 годах общение с прессой продолжалось по три часа.