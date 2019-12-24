Киев, , 09:08 — REGNUM Генеральный секретарь ООН отреагировал на запуск железнодорожного сообщения между Крымом и материковой Россией по Крымскому мосту, сообщил представитель Украины при ООН Олег Николенко 23 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Есть реакция Генерального секретаря ООН на открытие железнодорожного движения через «крымский мост»: должны соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе так называемого «представительства президента Украины в автономной республике Крым» осудили открытие железнодорожной части Крымского моста, назвав его «грубым нарушением» территориальной целостности Украины.

Читайте также: На Украине осудили пуск российских поездов в Крым

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после референдума, на котором свыше 95% жителей полуострова одобрили данное решение. Поводом для референдума стал вооружённый переворот на Украине, уничтоживший легитимную власть в стране.