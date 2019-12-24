Чебоксары, , 08:56 — REGNUM В 2019 году самые серьёзные «для чиновников» изменения связаны с внедрением национальных проектов, которые изменили и подходы в системе государственного управления. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM вице-премьер — министр финансов Чувашии Светлана Енилина, оценивая уходящий год. В личном плане достижением стало участие в полумарафоне.

Вице-премьер Светлана Енилина Cap.ru

Оценивая 2019 год, Светлана Енилина самым значимым «для всех чиновников» назвала реализацию национальных проектов, что отразилось на изменении подходов в государственном управлении и формировании государственных программ:

«Наверное, это самое серьёзное и достаточно интересное изменение в государственном управлении».

Отвечая на вопрос о том, чего не хватило Чувашии, министр финансов открыто признала, что «не хватило выполнения плановых значений по доходам»:

«По нашей оценке, доходы исполнятся в полном объёме. Но мы для себя с этого года сделали выводы в части сроков проведения конкурсных процедур. И сейчас нацеливаемся совместно с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления на ускорение процедур проведения всех муниципальных и государственных закупок. Чтобы быстрее приступить к кассированию бюджетных расходов».

Говоря о личных достижениях и о том, чего не хватило, Светлана Енилина отметила, что «практически всегда поглощена работой, поэтому когда задаются вопросы личного характера, то немного теряешься». И сообщила, что «достаточно серьёзно» работает «над собой», занимается спортом:

«И в этом году приняла участие в полумарафоне. Для меня это было достаточно серьёзное достижение: пробежала 21 км. Соответственно для себя поставила задачу на следующий год пойти уже на полный марафон — 42 км».