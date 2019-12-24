Чэнду, Китай, , 08:53 — REGNUM 24 декабря в китайском Чэнду прошел трехсторонний бизнес-саммит. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, данное мероприятие прошло в рамках трехсторонней встречи глав Южной Кореи, Японии и Китая.

Известно, что в седьмом бизнес-саммите приняли участие около 600 человек, из которых около 150 человек — представители Южной Кореи, около 150 человек — представители Японии и 300 человек — представители Китая.

Отмечается, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, премьер госсовета Китая Ли Кэцян и премьер-министр Японии Синдзо Абэ также присутствовали на бизнес-саммите.

По завершении мероприятия было принято совместное заявление. В нём участники бизнес-саммита озвучили призыв к правительствам трех стран продолжить усилия по скорейшему заключению соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) и соглашения о региональном всеобъемлющем экономическом партнёрстве (RCEP).

Кроме того, стороны подчеркнули важность технологического сотрудничества в целях обеспечения инновационного роста и совместных усилий в решении проблемы старения общества и улучшения качества жизни населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Южной Кореи отправился с официальным визитом в Китай