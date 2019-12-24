Тбилиси, , 09:25 — REGNUM Прокуратура Грузии не планирует заниматься расследованием того, кто создал сотни страниц и аккаунтов, которые удалила компания Facebook в соцсетях. Об этом в ведомстве рассказали 23 декабря журналистам агентства «ИнтерпрессНьюс».

Как сообщают в агентстве, данный вопрос был задан в связи заявлением НПО «Международная прозрачность — Грузия», в котором считают, что на информацию администрации Facebook необходимо «отреагировать». По мнению правозащитников, действия тех, кто создал те аккаунты, содержат признаки преступлений.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сотрудники администрации Facebook заявили, что в ходе чистки удалили ряд страниц и аккаунтов, якобы связанных с правительством Грузии. По мнению представителей компании, они согласовано распространяли проправительственные заявления.