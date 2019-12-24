Париж, , 08:42 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп совершил прогулку с кандидатом на пост мэра Парижа Бенджамином Гриво, передает BFM TV.

Известно, что двое мужчин в сопровождении мэра 9-го округа Дельфины Бюркли прогулялись по улицам города, чтобы встретиться с французскими торговцами.

«По мере приближения праздников мы встретились с премьер-министром Эдуардом Филиппом и парижскими торговцами, чтобы показать им нашу поддержку и поблагодарить их за то, что они оживили Париж!», — написал кандидат в мэры французской столицы в Twitter.

Со своей стороны Дельфина Бюркли написала в Twitter, что имела огромное удовольствие сопровождать премьер-министра страны и Бенджамина Гриво. Она также отметила конструктивные и плодотворные беседы, состоявшиеся с жителями 9-го округа Парижа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Парижа Анн Эдальго объявила о выделении 2,5 млн евро помощи парижским торговцам, пострадавшим от забастовок и демонстраций.

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