Киев, , 08:36 — REGNUM Деньги, полученные от Газпрома, пойдут на погашение долгов «Нафтогаза», заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус 23 декабря в интервью телеканалу «Громадське».

Он также перечислил два других направления, куда пойдут деньги:

«Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье, «Нафтогаз» — это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства, это пополнение государственного бюджета», — рассказал Герус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что договорённости о выплате Газпромом «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража являются взаимоприемлемыми и выгодными для обеих сторон.

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