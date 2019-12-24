Киев, 24 декабря 2019, 08:36 — REGNUM Деньги, полученные от Газпрома, пойдут на погашение долгов «Нафтогаза», заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус 23 декабря в интервью телеканалу «Громадське».
Он также перечислил два других направления, куда пойдут деньги:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что договорённости о выплате Газпромом «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража являются взаимоприемлемыми и выгодными для обеих сторон.
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