Москва, , 08:31 — REGNUM Сегодня, 24 декабря, президент России Владимир Путин проведет традиционную встречу с руководством Государственной думы и Совета Федерации, сообщается на сайте Кремля.

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Участники встречи подведут итоги деятельности обеих палат российского парламента в 2019 году.

Также парламентарии наметят планы и приоритеты развития законодательства на 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин ежегодно проводит встречи с руководством Госдумы и Совфеда.

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