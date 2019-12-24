Париж, , 08:20 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин осудила неожиданную акцию протеста на линии 1 парижского метро, которая, которая, по ее словам, подвергла пассажиров риску, передает BFM TV.

«Изображения потрясли меня, потому что эта акция заставила пассажиров рисковать. Задымление в замкнутом пространстве может привести к панике. Я всегда волнуюсь, когда пассажиры находятся в потенциально опасной ситуации, поэтому я была весьма шокирована», — отреагировала министр здравоохранения Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько сотен демонстрантов собрались перед штаб-квартирой здания компании общественного транспорта Парижа. Некоторые из них спустились в метро, заблокировав движение поездов, с помощью дымовых шашек. Инициатива протестующих привела к закрытию некоторых выходов линии 1 парижского метро, остановке эскалаторов и движению поездов.

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