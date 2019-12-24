Пермь, , 08:17 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Бурнашов («Единая Россия») передумал уходить из нижней палаты российского парламента. Его пост в Facebook удалён, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пишет Ura.ru, поводом для размещения записи он назвал угрозы в свой адрес. А передумал уходить после ого, как его попросили об этом товарищи, а те, с кем сложились напряжённые отношения, извинились перед ним.

Напомним, свой пост Бурнашов опубликовал 23 декабря. Он также извинился перед своими друзьями и избирателями и заключил: «Береги Вас Бог!».

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