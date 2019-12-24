Амстердам, , 08:12 — REGNUM Голландский прокурор, который вёл дело о крушении малайзийского «Боинга», переходит на другую работу. Фред Вестербеке назначен новым начальником полиции в округе Роттердам.

Он вступает в должность 1 апреля 2020 г. Ранее он уже занимал различные должности в роттердамской полиции.

С 2014 г. Вестербеке был генеральным прокурором в центральном аппарате прокуратуры Нидерландов. В этой должности он, в частности, отвечал за расследование дела малайзийского «Боинга», сбитого летом 2014 г. над Донбассом. Пока неизвестно, кто станет его преемником в прокуратуре.