Амстердам, , 08:05 — REGNUM Небезызвестная экоактивистка Грета Тунберг в Твиттере выразила удовлетворение решением Верховного суда Нидерландов, вынесенным 20 декабря. На своей странице в соцсети Тунберг пишет, что это самое важное судебное решение, относящееся к изменению климату, из всех, что были приняты до сих пор.

Решение, по её словам, подтверждает, что нынешний климатический кризис ставит под угрозу права человека, и что на богатых нациях лежит юридическая обязанность добиваться быстрого и значительного уменьшения выброса парниковых газов.

20 декабря Верховный суд Нидерландов вынес решение, обязывающее власти страны добиться уменьшения выброса парниковых газов на 25% по сравнению с уровнем 1990 г. Суд обосновал своё решение тем, что изменение климата представляет собою реальную угрозу для прав человека, против которой государство обязано защищать граждан.