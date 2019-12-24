Амстердам, , 08:04 — REGNUM Голландская газета NRC сообщает об обнародованной 22 декабря в виде письма в парламент «Стратегии в отношении России» министра иностранных дел Стефа Блока (Stef Blok).

В своём письме министр сообщает, что Россия активно пытается сеять раздор внутри ЕС и старается ослабить НАТО. Тем не менее министр ратует за диалог и выборочное сотрудничество с Москвой, главным образом в сфере экономики.

Стратегия в отношении России стала ответом правительства Нидерландов на предложение членов парламента Кеес Верхувен (Kees Verhoeven) от партии «Демократы 66» и Крис Стоффер (Chris Stoffer) от Политической реформатской партии. Оба парламентария 20 декабря прошлого года предложили правительству разработать такую стратегию.

В обнародованном документе голландский министр, в частности, указывает на гибридную войну, которую РФ ведёт против Европы с помощью дезинформации и шпионажа, а также на исходящие из России «цифровые угрозы». Так, российские хакеры в 2018 г. пытались взломать Организацию по запрещению химического оружия, штаб-квартира которой находится в Гааге. Нидерланды, по мнению Блока, вообще представляют важную мишень для российского шпионажа, в частности из-за продолжающегося расследования дела малайзийского «Боинга».

Власти Нидерландов уже в 2015 г., после крымских и донбасских событий, говорили об осложнении за короткое время отношений с РФ. Блок пишет, что тенденция к осложнению отношений сохраняется. В 2018 г. Нидерланды заявили о причастности РФ к трагедии малайзийского «Боинга». При этом Блок обошёл молчанием тот факт, что Международная следственная группа по этому делу в последнее время обратила внимание на возможное участие в нём лиц из ближайшего окружения В. Путина.

Кроме того, в своём письме, направленном в парламент, Блок пишет о продолжающейся разработке Россией новых видов оружия. В частности, министр упоминает о разработанной в РФ новой крылатой ракете, что, по его мнению, привело к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Вместе с тем министр указал на сохраняющиеся возможности сотрудничества с Россией, о чём, в частности, свидетельствуют достигнутые в 2015 г. договорённости между западными странами и Ираном относительно ядерной программы этой страны.