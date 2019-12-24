Пекин, , 07:59 — REGNUM Отношения РФ и КНР стали эталоном межгосударственного сотрудничества и остаются в наивысшей степени зрелыми и стабильными. Об этом 24 декабря заявил министр иностранных дел Китая Ван И в эфире Центрального телевидения Китая.

По словам министра, российско-китайское взаимодействие можно считать классическим примером мирного и дружественного существования двух государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС в Бразилии президент РФ Владимир Путин назвал отношения России и Китая прочными, стабильными и не подверженными влиянию извне.

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