Нью-Дели, , 07:59 — REGNUM При попытках организовать протесты против принятия нового закона о гражданстве Индии в Нью-Дели задержали примерно 140 студентов, в том числе 79 женщин. Об этом 24 декабря сообщает газета The Times of India.

Большинство задержанных, среди которых были в основном студенты местных университетов, были отпущены через несколько часов. Студенческие организации обвиняют полицию в неоправданных задержаниях, полиция — в нарушении объявленного властями режима запрета в центре столицы массовых мероприятий. По словам руководителя Всеиндийской студенческой ассоциации (AISA) Саи Баладжи, полиция задерживала всех, кот был похож на студента. Ассоциация планирует в официальном порядке оспорить действия столичной полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, по новому закону религиозные меньшинства ряда соседних стран, например Бангладеш, могут приобретать индийское гражданство, если они смогут доказать, что подверглись гонению на своей родине.

На фоне непрекращающихся протестов в защиту нового закона выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди, заявивший, что новое законодательство не затронет мусульманское население страны, а правительство страны принимает законы без оглядки на религию.

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