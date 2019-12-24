Варшава, , 07:45 — REGNUM Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий вступил в «майонезную битву». В своем блоге в Facebook премьер пишет: «Те, кто внимательно следит за социальными сетями, вероятно, заметили, что самый жаркий спор последних дней затрагивает вовсе не политику или спорт, а отношение поляков к майонезу».

https://www.facebook.com/MorawieckiPL/posts/159552755389262

По мнению Моравецкого, фан-клубы майонеза Kieleckiego соревнуются с фанатами майонеза Winiary, фанаты майонеза Kętrzyńskiego — с поклонниками майонеза Świdnickiego. И на все это с недоверием смотрят любители горчицы.

«Меня пытались втянуть в этот жаркий спор, но у меня отдельная позиция по данному вопросу», — сообщил глава польского правительства. Он пояснил, что в его семье давно уже сами делают майонез, и «я должен признать, что он очень ценится в нашей семье».