Ла-Пас, , 07:35 — REGNUM Нота с обвинениями властей Мексики во вмешательстве во внутренние дела Боливии была разослана боливийским внешнеполитическим ведомством в 33 государства Сообщества латиноамериканских и карибских стран (СЕЛАК). Об этом 27 декабря заявила глава МИД Боливии Карен Лонгарик, передает радиостанция Erbol.

Лонгарик назвала действия правительства Мексики в отношении Боливии недружественным поведением, которое отмечается уже не раз. Так, например, новые боливийские власти недовольны предоставлением Мехико политического убежища для свергнутого президента Эво Моралеса.

По словам министра, боливийское переходное правительство решило связаться с членами СЕЛАК после информации о том, что Мексика пытается сместить Боливию с места председателя Сообщества латиноамериканских и карибских стран. В связи с этим власти Боливии предупредили, что рассматривают вариант выхода государства из СЕЛАК.

Глава МИД добавила, что обвинения Мексики в слежке за ее посольством в Боливии бездоказательны.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря мексиканские власти назвали неприемлемым «чрезмерное присутствие» спецслужб и силовиков Боливии у посольства Мексики в боливийской столице.

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