Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД Канады Франсуа-Филиппом Шампанем ситуацию вокруг задержанных канадских граждан в Китае, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

«Соединенные Штаты поддерживают позицию Канады и призывают Пекин немедленно освободить обоих мужчин», — говорится в заявлении.

Госдеп США добавляет, что Китай пытается использовать арестованных канадских граждан для шантажа Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Китая в Оттаве высказало недовольство высказываниями канадского руководства относительно задержанных в КНР граждан Канады. В посольстве призвали Канаду отказаться от «мегафонной дипломатии», а также немедленно освободить финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

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