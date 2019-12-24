Каракас, , 07:00 — REGNUM В Венесуэле задержали 11 человек, подозреваемых в связях с напавшими на военную базу в штате Боливар, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, сообщает агентство Reuters.

Мадуро подчеркнул, что некоторым подозреваемым удалось сбежать с украденным оружием через границу в Бразилию. В нападении венесуэльский обвинил оппозицию, которую поддерживали Перу, Колумбия и Бразилия. Также Мадуро призвал Бразилию к сотрудничеству.

«Поймайте нападавших на бразильской территории и верните оружие вооруженным силам Венесуэлы», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Бразилию прекратить оказывать поддержку террористам, напавшим на воинскую часть в штате Боливар. По словам лидера Боливарианской Республики, за атакой стоял глава оппозиционной партии «Народная воля» Леопольдо Лопес.

Читайте ранее в этом сюжете: Прекратить поддерживать террористов призвал Мадуро правительство Бразилии