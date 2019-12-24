Буэнос-Айрес, , 07:01 — REGNUM Постановление о задержании вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер отменил аргентинский суд до завершения рассмотрения дела об укрывательстве террористов. Об этом 23 декабря сообщает газета La Nacion.

Коллегия судей решила, что у Киршнер нет достаточных оснований для побега из страны или вмешательства в процесс расследования. Отмечается, что в отношении вице-президента продолжает действовать ходатайство о задержании ее по другому делу, касающемуся коррупционного скандала.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году аргентинской прокуратурой было заведено дело в отношении Кристины де Киршнер, занимавшей на тот момент времени президентский пост в Аргентине. Главу государства обвинили в том, что она якобы занималась укрывательством лиц, причастных к организации теракта в еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе, совершенном в 1994 году.

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