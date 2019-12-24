Вашингтон, , 06:30 — REGNUM Экс-советник президента США по делам национальной безопасности Джон Болтон обвинил американского лидера Дональда Трампа в недооценке угрозы со стороны КНДР. Об этом политик заявил на своей странице в Twitter.

«Риск для армии США и наших союзников чрезвычайно велик, нужна более эффективная политика, пока Северная Корея не обзавелась технологиями, способными угрожать нашей американской родине», — заявил он.

По мнению Болтона, неприемлемо допускать получение Северной Кореей ядерного оружия, однако действующие политики в США ведут на эту тему разговоры, а не пытаются действовать.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пентагон заявил о поддержании высокого уровня боеготовности из-за возможной агрессии со стороны Северной Кореи. Отметим, что ранее первый замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон пообещал Вашингтону «подарок к Рождеству» от Пхеньяна.

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