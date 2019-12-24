Идлиб, Сирия, , 06:31 — REGNUM Форпост террористических отрядов в Маарет-Наамане, находящийся на важнейшей автостраде Дамаск — Алеппо, стал новой целью подразделений сирийской правительственной армии. Об этом 24 декабря сообщает новостной портал Al Masdar.

После взятия города Джирджаназ сирийские войска отбили позиции террористов в Эт-Тахе и Абу-Мекке и уничтожили сотни боевиков. Армия Сирии потеряла 50 человек убитыми и 70 ранеными. Чтобы защитить мирное население, командование правительственных сил предложило отрядам неприятеля освободить без боя форпост в Маарет-Наамане и отступить к турецкой границе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в рамках проведения новой операции в провинции Идлиб подразделениям правительственной армии Сирии удалось взять под контроль город Джарджаназ.

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