Москва, , 06:22 — REGNUM Запад так основательно ведет войну против имени Сталина именно потому, что чувствует в нем запах концептуальной новизны и альтернативы для России, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Как отметил Кургинян, любая декоммунизация, нравится она кому-то или нет, означает автоматически реабилитацию нацизма, а происходящее на Украине — лишь мелкая страница в этой реабилитации. То же самое идет и с демонизацией Сталина с целью реабилитации Гитлера.

Читайте также: Кургинян: построение чего-то в отдельно взятой России — вновь на повестке

«Но следующий вопрос заключается в том, что в Сталине ощущается нечто новое для России. Они чувствуют запах не буквального, а концептуального сталинизма здесь — именно вот этого ощущения одиночества и альтернатив, и тут они бесятся полностью», — заявил Кургинян, отвечая на вопрос, почему на Западе так настырно ведется кампания по демонизации Сталина.

Как заявлял Кургинян, Сталин был ненавидим «марксистами» именно потому, что его видение судьбы России и его действия по построению социализма в отдельно взятой стране представляли концептуальную коммунистическую новизну.

Читайте ранее в этом сюжете: Кургинян рассказал, почему «марксисты» ненавидели Сталина