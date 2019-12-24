Москва, , 06:12 — REGNUM Иосиф Сталин отверг определенную «марксистскую» традицию, которую фактически ранее отверг Владимир Ленин и сам Карл Маркс, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Все, что касается марксизма, про который Маркс говорил: «Я не марксист»…, просто ненавидело Сталина и ощущало сталинизм как полный антимарксистский бред. «Антимарксистский бред» начался уже с того, что возможна социалистическая революция в России, как отсталой стране. Это уже Ленину вменялось в вину… Но когда Сталин сказал о построении социализма в отдельно взятой стране, весь марксистский мир просто захлебнулся от негодования», — заявил Кургинян.

По его словам, именно поэтому ошибочно вписывать сталинизм в некие определенные контекстные рамки. Сталинизм же есть абсолютно новая страница коммунистической идеологии, и ее нельзя рассматривать как преемственную по отношению к предыдущим, но нужно осмыслить связь с идеями Александра Герцена о том, что Запад идет куда-то не туда, которого также очень почитал Ленин, считает политолог.

Как заявлял Кургинян, народ России не может простить тем, кто использовал Сталина для развала Советского Союза, этот самый демонтаж советского образа жизни, в связи с чем, чем сильнее Сталина демонизируют, тем больше народ его любит.

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