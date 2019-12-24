Каракас, , 06:32 — REGNUM Прекратить оказывать поддержку преступникам, осуществившим атаку на воинскую часть в Венесуэле и скрывшимся на территории Бразилии, призвал президент Венесуэлы Николас Мадуро бразильское правительство 23 декабря. Выступление Мадуро со встречи с министрами в Каракасе, где прозвучало это заявление, транслировало государственное телевидение Венесуэлы.

«Я обращаюсь к правительству Бразилии, чтобы оно прекратило поддерживать террористические атаки против Венесуэлы», — сказал Мадуро.

По его словам, за террористической атакой на военнослужащих стоит глава оппозиционной партии «Народная воля» Леопольдо Лопес, «бежавший от венесуэльского правосудия».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря один военнослужащий был убит в результате нападения сил оппозиции на воинскую часть Венесуэлы.

Ранее свою причастность к атакам на воинскую часть Боливарианской Республики отвергла Колумбия.

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