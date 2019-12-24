Пекин, , 06:04 — REGNUM Совместную работу над дальнейшим укреплением отношений между Пекином и Брюсселем готовы продолжать китайские власти. Об этом 24 декабря заявил министр иностранных дел КНР Ван И в эфире Центрального телевидения Китая.

Он отметил, что КНР и ЕС не враги и не противники, а партнеры и друзья. Ван И напомнил, что в 2020 году исполнится 45 лет с момента установления дипломатических отношений между сторонами и это может стать поводом для еще большего развития сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря депутаты Европейского парламента в очередной раз обвинили Пекин в ущемлении прав жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района и призвали к санкциям против китайских чиновников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае назвали приоритетным соглашение о свободной торговле с ЕС