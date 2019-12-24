Грозный, , 04:51 — REGNUM Разговоры о причастности России вообще и Чечни в частности к убийству террориста Зелимхана Хангошвили в Германии — бездоказательная ерунда. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, передает 23 декабря телекомпания «Грозный».

По словам главы республики, убийство преступника, вероятно, произошло в результате внутренних криминальных разборок, которые не касаются ни России, ни Чечни.

«Они сами убили его, когда он стал ненужным, — заявил Кадыров. — И сейчас начинают вилять хвостом. Россия, Чечня… Это ерунда».

Президент Чечни напомнил, что террорист и преступник Хангошвили не является гражданином РФ. А любые заявления по причастности России к подобным преступлениям, необходимо сопровождать доказательствами, считает Кадыров: «Пусть докажут. Не на словах, а на деле».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил о причастности убитого в Берлине преступника к терактам в Москве.