Лондон, , 04:20 — REGNUM Уходящий 2019 год был не самым простым для британского королевства. Такое мнение выразила королева Великобритании Елизавета II в своем рождественском послании, 23 декабря сообщает портал Express.co.uk.

Королева должна будет зачитать послание 24 декабря. По словам Елизаветы II, путь, по которому необходимо следовать, не всегда оказывается гладким, но даже небольшие шаги способны оказать огромное влияние. Она отметила, что действия, совершенные с верой и надеждой, способны помочь в преодолении разногласий и привнести гармонию и понимание в мир.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря во время речи при открытии парламента Елизавета II заявила, что приоритетом британского правительства станет обеспечение выхода Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года.

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