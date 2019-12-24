Грозный, 24 декабря 2019, 03:56 — REGNUM Просьбу президента России Владимира Путина главе Чечни Рамзану Кадырову «не лезть под пули» нельзя называть приказом. Об этом 23 декабря руководитель республики заявил журналистам на пресс-конференции.
По словам Кадырова, если бы это был именно приказ, то его невозможно было ослушаться. Глава Чечни отметил, что данное напутствие Путин произносит после каждой опасной операции, рекомендуя Кадырову беречь себя и заниматься только хозяйственными вопросами.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в ходе пресс-конференции Владимир Путин рассказал об опасности, которой Рамзан Кадыров подвергается ежедневно участвуя в спецоперациях, несмотря на то, что российский президент запретил ему это делать.
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