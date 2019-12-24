Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Посягательством на конституцию и сенат назвал бездействие председателя палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси. Свое негодование по затягиванию отправки обвинительных статей по импичменту президенту США Дональду Трампу высказал 23 декабря в Twitter председатель комитета сената по судебной системе Линдси Грэм.

«Если она отказывается, республиканцы в Сенате должны взять дело в свои руки, — категорически заявил Грэм. — Мы отвечаем за Сенат, а не за Пелоси или (лидер демократов в сенате США Чак — прим. ИА REGNUM) Шумер».

Кроме того, сенатор-республиканец убежден, что Пелоси посягает на конституцию, сенат и лишает президента США разбирательства в суде. Ей необходимо выполнить свои конституционные обязанности и отправить дело об импичменте в сенат, заявил Грэм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свое негодование по поводу затягивания процедуры передачи материалов дела в сенат США выразил Дональд Трамп.