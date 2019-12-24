Богота, , 03:13 — REGNUM Колумбия отрицает обвинения Венесуэлы в причастности к атакам на воинскую часть Боливарианской Республики, сообщает пресс-служба колумбийского МИД.

«МИД от имени властей Колумбии решительно отвергает необоснованные и злонамеренные обвинения незаконного режима Николаса Мадуро», — говорится в заявлении.

Колумбийский МИД считает, что Венесуэла якобы таким образом стремится отвлечь внимание жителей страны от внутренних проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в венесуэльском штате Боливар произошло нападение на военную часть, в ходе которой погиб один военнослужащий. МИД Венесуэлы обвинил Перу и Колумбию в поддержке террористов, организовавших нападение.

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