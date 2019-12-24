Пекин, , 03:13 — REGNUM Заявления руководства Канады по поводу ситуации с задержанными в КНР канадскими гражданами Канады вызывают недовольство в Пекине. Об этом 23 декабря говорится в заявлении посольства Китая в Оттаве, опубликованного на сайте представительства.

В документе говорится, что китайские власти выступают решительно против «мегафонной дипломатии», которую проводят канадские политики. В посольстве отмечают, что отношения двух государств в последнее время столкнулись с рядом серьезных трудностей из-за «действий канадской стороны».

Китайские дипломаты, отметили что двое граждан Канады, задержанные в КНР, подозреваются в деятельности, направленной на подрыв национальной безопасности Китая, а результаты расследования по их уголовным делам уже переданы в прокуратуру для начала судебного разбирательства. Кроме того, представители китайского посольства призвали немедленно освободить финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, арестованного в Канаде.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря президент США Дональд Трамп пообещал помочь руководству Канады в освобождении задержанных в Китае двух канадских граждан — Майкла Коврига и Майкла Спэйвора.

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