Белград, , 02:49 — REGNUM Очередные парламентские выборы в Сербии пройдут 26 апреля или 3 мая 2020 года после решения об их переносе. Об этом 23 декабря заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала «О2».

По словам Вучича, изначально выборы были намечены на середину марта, но по просьбе премьер-министра государства Аны Брнабич их проведение пришлось отложить на 40 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря участники оппозиционной организации «Союз за Сербию» заблокировали входы и выходы в здание Белградского телецентра. По словам одного из лидеров организации экс-министра иностранных дел Сербии Вука Еремича, акция стала следствием «восьми лет отсутствия слова у истины».

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